Доллар в Беларуси резко рванул вверх 1 31.01.2023, 11:14

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Американская валюта дорожает пятые торги подряд.

Доллар дорожает пятые торги подряд, но все еще ниже 2,7 рубля.

Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта прибавила сразу 2,47 копейки и выросла до 2,6715 белорусского рубля.

Торги евро пока не начинались, он на отметке 2,8782 рубля.

Российский рубль подешевел на 1,24 копейки, сотня стоит 3,7996 белорусского рубля.

В понедельник доллар подорожал на 0,59 копейки и стоил 2,6468 белорусского. Евро вырос на 0,90 копейки, оценивался в 2,8782. Сотня российских рублей подешевела на 0,03 копейки и снизилась до 3,8120 белорусского рубля.

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