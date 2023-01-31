«Мне 36, и я ни разу в жизни не пил молоко» 27 31.01.2023, 12:14

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иллюстрационное фото

Белорусы рассказали о необычных пищевых привычках.

Если человек говорит: «Я всеядный», это чаще всего повод для гордости. А вот чужие ограничения в еде почему-то вызывают огромное возмущение. В смысле не ешь лук? Да в вареном виде он вообще не чувствуется! Как это не любишь супы? Да ты просто настоящий борщ не пробовал! И хорошо, если негодование остается только на словах. А вот попытки насильственно или тайно накормить нелюбимыми продуктами обычно заканчиваются «эпично». Журналисты onliner.by поговорили с нашими читателями о стоп-списках продуктов и том, насколько это может осложнять жизнь.

«Если где-то есть помидор, настроению конец»

Казалось бы, что может быть нейтральнее овощей. Те же огурцы и помидоры — один из столпов классического рациона. Но даже они могут вызывать худшие ассоциации. Так произошло и у Бориса — воспоминания о детской больнице до сих пор преследуют его при взгляде на любые овощи:

— Когда мне было 5 лет, я очень долго лежал в больнице. У меня была строгая диета — блюда на пару и овощи. И вот сейчас мне 28 лет, и я с тех пор не ем морковь, зелень, лук, редис, помидоры, огурцы. Никаких салатов, потому что там овощи.

Даже когда заказываю шаурму, прошу только мясо и соус.

Друзья смеются, чтобы я приходил к ним со своей едой. Жене в начале отношений тоже было очень непривычно: плов без моркови, голубцы без капусты… Все мои родственники жалели ее, а друзья в шутку отговаривали выходить за меня. Поэтому решили, что в семье буду готовить я.

Похожая история и у другой нашей читательницы: она не ест огурцы, помидоры и перцы в любом виде. Почему? Не нравится запах.

— С детства какой-то блок к голове. Если огурцами обманным путем еще можно было накормить, то если где-то есть помидор, то все — конец, настроение пропадет. Пару раз доходило до истерики.

В заведениях каждый раз приходится перечитывать состав и просить, чтобы не добавляли в блюдо. Но очень часто забивают на это или пропускают мимо ушей. Тогда уже по сценарию выше. Близкие все время возмущаются! А мама пыталась в детстве обманывать, но меня не проведешь (смеется. — Прим. Onlíner).

Возмущаются, но все равно готовят специальные версии блюд, чтобы я хоть что-то поела.

Сейчас может быть больно даже самым толерантным к чужим вкусам. Наш читатель рассказывает о нелюбви к драникам и вообще всем блюдам из сырой тертой картошки — бабкам, колдунам, клецкам, цеппелинам. Удивительно, но в любом другом исполнении картошку он ест с удовольствием. Кстати, ненависть вызвана не вкусом, а физиологическим неприятием. И снова та же история — перекормили в детстве, а именно в детском саду.

— Каждый, кто слышит о моей непереносимости, подкалывает меня на национальной почве (как правило, белорусы же). Потом отмахивается и говорит, что я просто не пробовал вкусных драников, клецек и так далее. А его драники настолько вкусные, что их я бы точно спокойно ел.

Однажды отец заставил меня попробовать клецки за рождественским столом. Мол, это любимое блюдо нашего покойного деда, и я просто обязан.

Чем закончился этот незабываемый ужин, догадаться нетрудно.

«Мне 36, и я ни разу в жизни не пил молоко»

Непереносимость лактозы на нашей территории встречается примерно у 10% взрослых. Но это отдельная тема, а мы собрали истории тех, кто не употребляет молочные продукты совсем по другим причинам.

Например, Мария не употребляет молоко — ни в сыром, ни в кипяченом виде, ни в кофе, ни в крем-супе. Флешбэки от истории девушки могут поймать те, кто хоть раз бывал в школьной столовой.

— В раннем детстве я молоко точно пила. А потом в младшей школе нас, первоклашек, заставляли пить кипяченое молоко с пенкой. Кто посмелее был, выливал его или скандалил с учителями. А я была послушным ребенком — давилась, но пила. Потом просто начал рвотный рефлекс на него появляться. И так до сих пор от запаха и вкуса молока.

Кстати, всю остальную молочку ем без проблем. Единственная сложность — когда делаю кашу с молоком ребенку, не могу проверить свежесть молока на вкус.

Виталий сразу объявляет манифест: «Мне 36, и я ни разу в жизни не пил молока, не ел сметаны и творога, никогда не пробовал салаты». Сильно! Причем реакция организма на эти продукты — дрожь по всему телу. В чистом виде мужчина не может на них даже смотреть. Плюс неприятен запах.

— Все продукты в холодильнике у меня запакованы в отдельные пакеты. Если, к примеру, колбасу не спрятать в пакет и я это определю по запаху, то уже никогда к ней не притронусь.

Зато блюда с этими продуктами Виталий ест спокойно: сырники, блинчики, запеканка заходят на ура. А вот салаты попали в немилость за большое количество разных ингредиентов, смешанных в одной тарелке. Неаппетитно — и все тут!

— Забавно, когда ты приходишь в гости, у тебя всегда отдельное место, возле которого стоят те блюда, которые ты точно ешь.

«Майонез я никогда не ела. Просто знаю, что не люблю его»

Александре проще перечислить то, что она любит, чем наоборот. В стоп-список попали майонез, сметана, молоко, кефир, лук, чеснок, жидкие каши.

— Мама всегда готовила себе и папе, а мне отдельно — то, что я люблю. До определенного времени я питалась только так называемой детской едой. Мама даже творог делала мне сама! Она, конечно, намучилась с этим.

Майонез я никогда не ела вообще. Я просто знаю, что не люблю его. Все продукты, которые есть в салатах, ем. Но все вместе да еще и с майонезом — ни за что. В гостях у родных для меня всегда припасен салатик из свежих овощей, заправленный маслом, или просто овощная нарезка.

«Не могу даже в одном помещении находиться с тем, кто ест мед»

Анне нелюбовь к определенным продуктам доставляет сложности в профессии. Девушка — кондитер и принципиально не готовит на заказ торты с банановой начинкой.

— Не переношу даже запах. Все, кто узнает о такой необычной нелюбви, сильно удивляются и пытаются меня накормить обманом, но мой нос все чувствует (смеется. — Прим. Onlíner). А муж очень любит бананы и злится, когда я отправляю его в другую комнату. На работе коллеги тоже выходят из кабинета, чтобы съесть банан.

У Николая — другая проблема. Он безошибочно определяет мед в любых продуктах, определяет — и сразу отказывается от них. Мужчина не может даже находиться в одном помещении с тем, кто ест мед. Все из-за семейного застолья в 10-летнем возрасте, где мед был в неограниченном количестве.

Проблема касается не только десертов, но и сиропов, лекарств, зубной пасты, косметики и прочего. Обычно Николай не вдается в подробности и просто говорит, что не любит сладкое. А в магазине внимательно изучает состав продуктов.

«Чувствую себя мерзко, когда вижу тертую свеклу»

Оказалось, что на неприятие может влиять не только вкус и запах, но даже форма и упаковка! А иногда это вообще никак не объяснимо. Поэтому также в список попали:

укроп и петрушка: «Как будто натерли душистого мыла или побрызгали в рот парфюмом»;

вареная морковь;

имбирь — по запаху напоминает плесень;

тертая свекла, хотя в другом виде неприятных ассоциаций не вызывает;

сало;

сыр «Фету» в определенной упаковке;

вареная сгущенка: «От одной мысли о ней противно»;

хурма;

арбуз.

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