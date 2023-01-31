В Беларуси на мясокомбинате придумали, как делать тонны мяса из воздуха

В Беларуси на мясокомбинате придумали, как делать тонны мяса из воздуха3
- 31.01.2023, 16:41
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Понадобился только холодильник.
Работники одного из мясокомбинатов в Гомельском районе придумали, как получать много мяса практически из воздуха. Им понадобился только холодильник.
Таким образом сотрудники решили дополнительно заработать. Но схему пресекли.
По словам милиции, способ придумал 56-летний боец скота. Дело в том, что по технологии тушу животных нужно класть в морозильную камеры для усушки. Там ее вес становиться меньше.
Однако сотрудники мясокомбината, наоборот, повышали температуру в холодильниках. То есть, по факту вес оставался тем же, а вот по документам — снижался.
После этого работники отрезали от туш куски мяса и забирали себе, или продавали. А еще они воровали готовую продукцию, фарш и три туши крупного рогатого скота целиком.
По данным следствия, этим занимались семь работников убойного цеха. И за год они вынесли почти 4,5 т мяса на сумму более 16 тыс. рублей.
СК возбудил против них уголовное дело.