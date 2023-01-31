«12 лет назад продал ржавый прицеп «Орленок», а сейчас пришел налог» 4 31.01.2023, 18:17

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Прицеп был продан без переоформления.

12 лет назад гродненец продал свой прицеп «Орленок» в Барановичи Брестской области. Прицеп легковой, 1994 года выпуска. Продавали без переоформления, покупатель уверял, что будет просто ездить по деревне и картошку возить, пишет «АвтоГродно».

Но, после того как в Беларуси ввели транспортный налог, который считается на все ТС и прицепы, числящиеся на учете, мужчине пришлось вспомнить про свой старый прицеп.

– Заплатили за 2022 год около 50 рублей (41 рубль - прим.) и решили закрыть вопрос, поехали в ГАИ. Там написали заявление на снятие с учёта для утилизации, но через несколько дней пришёл ответ, что прицеп периодически страхуется. А значит – используется. Снимать с учета на утилизацию нельзя.

По мнению белоруса, прицеп был практически сгнивший. Удивительно, что спустя 12 лет он все еще на ходу.

– Не хочется снова платить транспортный налог за то, чего у меня, поэтому прошу подсказать, как мне найти этот прицеп? Я даже не представляю, где он сейчас может быть, – обращается мужчина.

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