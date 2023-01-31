Воздушные силы ВСУ: РФ пытается запугать Украину и Европу полетами МиГ-31К в Беларуси 3 31.01.2023, 20:51

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МиГ-31К являются носителями ракеты «Кинжал».

Полеты российских МиГ-31К над территорией Беларуси направлены на устрашение Украины и Европы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «Укринформ».

«Это еще и психологический фактор влияния на страны Европы. Потому что в ток-шоу скабеевых и соловьевых не прекращается истерия угроз ядерными ударами, они это заявляют уже называя европейские столицы напрямую. Думаю, что в странах Европы и НАТО есть определенная реакция на то, что эти самолеты летают не так уж далеко от их границ», – сказал Игнат.

Он отметил, что непродолжительность воздушных тревог по Украине 31 января свидетельствует об учебных полетах. Но пренебрегать сигналами тревоги все равно нельзя.

«Тревоги были масштабными в плане географии, но не столь длительными, как мы обычно ожидаем после взлетов МиГ-31К, которые являются носителями ракеты «Кинжал». То, что они были непродолжительными, свидетельствует о том, что это были тренировочные полеты для того, чтобы кто-то восстанавливал навыки, какие-то другие задачи.Но в любом случае тревога будет объявлена. Крайняя массированная ракетная атака в январе – это применялись фактически все типы вооружения, и наземные, и с кораблей, и воздушные. И, да, было применено два «Кинжалы», - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

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