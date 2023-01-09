«Машина служебная, а за нарушения наказали водителя, разве это справедливо?» 2 9.01.2023, 10:50

1,378

Водитель оспаривает приличный штраф.

В редакцию «Автобизнеса» обратился Алексей, который работает водителем, – по трудовому договору перевозит различное оборудование для сферы здравоохранения. На прошлой неделе инспектор ГАИ привлек его к ответственности, но машина служебная и принадлежит организации.

Алексей: «В тот день из-за ошибки нанимателя было очень много путаницы в работе. Вышло так, что за короткий промежуток времени я должен был успеть выполнить два рейса, причем без вариантов. «Ты только успей, очень просим», – провожали меня именно такими словами. Вот я и успел, став объектом внимания камеры фотофиксации, о чем мне сообщили звонком из ГАИ и попросили подъехать.

Как оказалось, Госавтоинспекция сделала запрос мне на работу, и там сообщили, что в конкретный период автомобилем управлял я. Странно, но на работе об этом мне никто не сказал. Ну ладно. Говорю инспектору, что меня торопил сам работодатель, просил побыстрее выполнить рейсы. Предложил расстояние померить и разделить его на время, которое у меня было. Как тут не превысить скорость? Тем не менее к ответственности привлекли именно меня, выписав штраф 256 рублей (8 базовых величин). Разве это справедливо?».

Итак, Алексей «попал на скорость», как говорится, причем прилично, аж на ч.4 ст.18.12 КоАП, которая предусматривает штраф в размере от 8 до 12 базовых величин.

Поскольку нарушение скоростного режима было зафиксировано камерой фотофиксации, то применяется нижний предел штрафа (ч.8 ст.6.4 КоАП), и в нашем случае это 8 базовых, или 256 рублей на момент вынесения решения в декабре 2022 года.

Садясь за руль автомобиля независимо от того, служебная это машина или личная, водитель обязан соблюдать требования ПДД. В этой части, надеемся, всем понятно. Превысил скорость – отвечай.

Как следует из ст.4.8 КоАП, в случаях фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства.

Собственником машины, которой управлял Алексей, является организация, то есть юридическое лицо. Тогда отвечать именно этому юрлицу? А вот и нет.

В ч.4 ст. 4.8 КоАП говорится о том, что юридическое лицо несет ответственность за нарушение, зафиксированное камерами фотофиксации, в следующих случаях:

- эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении (ч.5 ст.18.11 КоАП, штраф до 10 б.в.);

- управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ч.2 ст.18.19 КоАП, штраф от 10 до 15 б.в.). А если еще случится ДТП, то штраф, наложенный на юридическое лицо, составит от 15 до 25 базовых.

За совершение иных административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, которые зафиксированы камерами фотофиксации, ответственность несет лицо, управлявшее транспортным средством на момент фиксации правонарушения (п.2 ч.4 ст.4.8 КоАП). Так что разобрались: Алексей нарушил скоростной режим – ему и отвечать, несмотря на то что автомобиль служебный и водитель выполнял свои рабочие функции.

Давайте немного расширим тему. Например, Алексея за превышение скорости «поймала» не камера фотофиксации, а остановил инспектор ГАИ и выяснил, что машина еще и не прошла техосмотр. Автомобиль, как мы помним, служебный – кто ответит? Юридическое лицо, владелец машины? Да, за отсутствие техосмотра именно так, это касается и отсутствия страховки. А вот за скорость и все остальные нарушения ПДД ответственность будет нести персонально водитель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».