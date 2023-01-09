Белорусский хоккеист Алексей Протас сделал два «ассиста» в матче АХЛ 2 9.01.2023, 11:51

Команда белоруса выиграла матч.

В матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Херши» Алексея Протаса оказался сильнее «Сиракьюз» Ильи Усова (4:3), сообщает hockey.by.

Форвард фарм-клуба «Вашингтона» оформил ассистентский дубль. Белорус сделал результативные передачи при втором и четвертом голах «Херши». Также Протас нанес 1 бросок, закончил игру с показателем полезности «-1» и был признан третьей звездой матча.

В двух матчах сезона в АХЛ у Протаса 2 (0+2) балла.

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