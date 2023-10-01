«Сегодня первый случай»: россияне в панике из-за нового оружия ВСУ 4 1.10.2023, 18:00

7,978

Зафиксировано начало применения украинскими защитниками FPV-дронов с тепловизионными камерами.

Российские военные пропагандисты жалуются, что подразделения Вооруженных сил Украины начали использовать на фронте FPV-дроны, оборудованные тепловизорами. Таким образом, украинская армия получила новый инструмент ликвидации живой силы и бронетехники россиян в темное время суток.

Как сообщает dialog.ua, oб этом пишет российский Telegram-канал «Полк 1430», предупреждая о возросших угрозах для российских военных на передовой.

В сообщении отмечено, что первый случай удара по российским военным накануне был зафиксирован на Южном направлении фронта. Россияне признают, что ввиду высокой стоимости тепловизоров применять их массово украинская армия не станет, однако, в случае необходимости оружие будет пущено в ход в самый неприятный для россиян момент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».