Белорусские пограничники неожиданно приспустили лукашенковский флаг на границе с Украиной 3 1.10.2023, 21:38

5,608

Это произошло в момент общеукраинской минуты молчания.

В украинских телеграм-каналах опубликован ролик, на котором приспускается лукашенковский красно-зеленый флаг в пункте пропуска «Мохро». В этот момент с украинской стороны звучит сообщение об общенациональной минуте молчания в память о защитниках страны.

Судя по дорожному указателю с названием реки Стоход, ролик снят на погранпереходе Мохро (с украинской стороны Дольск) в Ивановском районе Брестской области.

Совпадение это или умышленные действия белорусских пограничников, которые таким образом проявили солидарность с Украиной, неизвестно. Госпогранкомитет пока это никак не прокомментировал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».