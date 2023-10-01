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Белорусские пограничники неожиданно приспустили лукашенковский флаг на границе с Украиной

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  • 1.10.2023, 21:38
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Белорусские пограничники неожиданно приспустили лукашенковский флаг на границе с Украиной

Это произошло в момент общеукраинской минуты молчания.

В украинских телеграм-каналах опубликован ролик, на котором приспускается лукашенковский красно-зеленый флаг в пункте пропуска «Мохро». В этот момент с украинской стороны звучит сообщение об общенациональной минуте молчания в память о защитниках страны.

Судя по дорожному указателю с названием реки Стоход, ролик снят на погранпереходе Мохро (с украинской стороны Дольск) в Ивановском районе Брестской области.

Совпадение это или умышленные действия белорусских пограничников, которые таким образом проявили солидарность с Украиной, неизвестно. Госпогранкомитет пока это никак не прокомментировал.

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