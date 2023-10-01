Белорусские пограничники неожиданно приспустили лукашенковский флаг на границе с Украиной

Белорусские пограничники неожиданно приспустили лукашенковский флаг на границе с Украиной3
- 1.10.2023, 21:38
- 5,608
Это произошло в момент общеукраинской минуты молчания.
В украинских телеграм-каналах опубликован ролик, на котором приспускается лукашенковский красно-зеленый флаг в пункте пропуска «Мохро». В этот момент с украинской стороны звучит сообщение об общенациональной минуте молчания в память о защитниках страны.
Судя по дорожному указателю с названием реки Стоход, ролик снят на погранпереходе Мохро (с украинской стороны Дольск) в Ивановском районе Брестской области.
Совпадение это или умышленные действия белорусских пограничников, которые таким образом проявили солидарность с Украиной, неизвестно. Госпогранкомитет пока это никак не прокомментировал.