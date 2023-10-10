Пропагандистку Скабееву назвали в Израиле «законной мишенью» 10.10.2023, 9:28

Российская телеведущая опубликовала циничное видео об израильских женщинах.

Неправительственная израильская организация Terror Alarm заявила о необходимости разобраться с пропагандой РФ, которая стала центром антисемитизма.

Еще 8 октября главный пропагандист Кремля Ольга Скабеева в своей программе «60 минут» высмеяла Израиль и намекнула рядом видео на то, почему ЦАХАЛ пропустил атаку ХАМАС на страну 7 октября.

На видео она показала израильских женщин, которые также проходят обязательную службу в армии.

Однако она нашла ролики шуточного характера, где девушки во время отдыха танцуют под музыку, пишет dialog.ua.

Вчера, 9 октября, администрация неправительственной израильской организации Terror Alarm опубликовала пост в адрес как Скабеевой, так и всей России.

В сообщении сказано, что в РФ просто открыто высмеивают женщин ЦАХАЛ, которые 7 октября были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Однако Израиль такого отношения к себе не простит.

После того как Иерусалим разберется с сектором Газа и ХАМАС, все внимание будет переключено на Россию.

В последние годы Москва стала центром антисемитизм и должна за это ответить. На этот раз Ольга Скабеева станет законной мишенью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».