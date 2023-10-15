Ученые раскрыли тайну мумии фараона Тутанхамона 3 15.10.2023, 14:19

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Журналисты создали этот миф 100 лет назад.

Фараон Тутанхамон взошел на престол совсем ребенком и погиб в юном возрасте. Ровно сто лет назад была обнаружена его гробница. Те, кто ее вскрывали — погибли. Череда смертей получила название «проклятие мумии». И вот спустя столетие тайну смертей раскрыли.

Об этом сообщает IFLScience.

В 1923 году, когда были проведены первые раскопки гробницы, началась кампания смертей по неизвестной причине среди членов команды археологов. Умерло, по крайней мере, 6 человек, а один из них, Лорд Карнавон, быстро умер после вскрытия гробницы. В то время журналисты подхватили эту историю и раздули ее в огромную легенду с проклятиями фараонов и мумий.

Ученые сначала предполагали, что Лорд Карнавон умер от сепсиса, вызванного укусом комара, который он получил, открывая гробницу фараона Тутанхамона в Египте. Время от времени разные эксперты поднимали вопрос возможного существования «проклятия мумий» и изучали другие варианты гибели людей, побывавших в гробницах.

В дальнейших исследованиях была выдвинута гипотеза, что смерть археологов отравителями связана с возможным наличием воздуха внутри гробницы, которая не открывалась на протяжении многих веков. В этом воздухе могли содержаться бактерии, споры плесневых грибов и других вредных микроорганизмов, которые вызывали заболевания и быстро разрушали организм.

Одним из таких вредных микроорганизмов может быть патоген аспергилл. Это грибок, который может находиться в грязи, пыли и воздухе, а также обладает свойствами вызывать острые респираторные инфекции, особенно у людей с ослабленной иммунной системой. Хотя нет конкретных подтверждений, что именно этот грибок присутствовал в гробнице и вызывал смерти, но это возможно, что он был одним из компонентов токсичного воздуха, который привел к смерти археологов.

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