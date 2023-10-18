Пьяный футболист молодежной сборной Беларуси приставал к прохожим в Португалии 6 18.10.2023, 17:35

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Руслан Лисакович

И оказался в больнице.

Игрок молодежной сборной и махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович получил травму головы при падении на асфальт после гостевого матча с Португалией (1:6), сообщает «Трибуна».

После игры некоторые футболисты позволили себе алкоголь, что произошло в сборной не первый раз, сообщает издание.

После этого группа белорусских футболистов направилась в город Барселуш, где проходила игра. В какой-то момент Лисакович стал агрессивно цепляться к людям, что чуть не привело к драке. Партнеры пытались усмирить Руслана, однако тот не поддавался.

В результате Лисакович не без помощи тех, к кому приставал, упал на асфальт и сильно ударился головой. После этого была вызвана скорая помощь, которая доставила игрока в больницу. Там после обследования решили, что операционное вмешательство не требуется, однако отпускать игрока отказались, оставив его под наблюдением.

По данным трибуны, на утро среды Лисакович все еще находился под наблюдением португальских врачей. Сразу после госпитализации футболист чувствовал себя довольно плохо, но постепенно его состояние улучшается.

Руслану Лисаковичу 21 год, он играет за «Динамо» из Махачкалы (второй российский дивизион). Он считается одним из наиболее талантливых молодых игроков Беларуси. Дебютировал за национальную сборную раньше молодежной. Его старшие братья Виталий и Дмитрий тоже футболисты.

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