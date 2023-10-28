«Генерал СВР»: Патрушев решает вопрос, как быть с семьей Путина

«Генерал СВР»: Патрушев решает вопрос, как быть с семьей Путина24
- 28.10.2023, 10:54
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В России массово отменяют мероприятия с путинским участием.
Популярный российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о смерти главы РФ Владимира Путина, пишет о том, что в России массово отменяют мероприятия с путинским участием:
— Несмотря на готовность к повсеместному использованию двойника часть мероприятий с участием президента запланированных до Нового года отменяют.
Практически никто не оценил перекрытый центр Москвы в ночь смерти президента, а зря.
После известия о смерти Путина были остановлены практически все неформальные переговоры с российским руководством на многих направлениях.
Сейчас в окружении Николая Патрушева решается вопрос о том как быть с семьей Путина.
Еще с утра, для того чтобы сбить информацию о смерти президента, планировали выпустить в информационное пространство «счастливую и улыбающуюся» старшую дочь Путина, и даже подумывали о подобном «выгуле» Алины Кабаевой, но увидев, что кремлевские и оппозиционные ресурсы в унисон справляются с этой задачей самостоятельно, решили повременить.
Врачи до сих пор на территории резиденции на Валдае. Труп президента находится там же.