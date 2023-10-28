«Генерал СВР»: Патрушев решает вопрос, как быть с семьей Путина 24 28.10.2023, 10:54

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В России массово отменяют мероприятия с путинским участием.

Популярный российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о смерти главы РФ Владимира Путина, пишет о том, что в России массово отменяют мероприятия с путинским участием:

— Несмотря на готовность к повсеместному использованию двойника часть мероприятий с участием президента запланированных до Нового года отменяют.

Практически никто не оценил перекрытый центр Москвы в ночь смерти президента, а зря.

После известия о смерти Путина были остановлены практически все неформальные переговоры с российским руководством на многих направлениях.

Сейчас в окружении Николая Патрушева решается вопрос о том как быть с семьей Путина.

Еще с утра, для того чтобы сбить информацию о смерти президента, планировали выпустить в информационное пространство «счастливую и улыбающуюся» старшую дочь Путина, и даже подумывали о подобном «выгуле» Алины Кабаевой, но увидев, что кремлевские и оппозиционные ресурсы в унисон справляются с этой задачей самостоятельно, решили повременить.

Врачи до сих пор на территории резиденции на Валдае. Труп президента находится там же.

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