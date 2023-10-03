Bild: Шредера отсадили от канцлера Германии из-за связей с Кремлем 1 3.10.2023, 19:30

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Герхард Шредер

Шольц не захотел сидеть рядом с другом Путина.

3 октября в немецком Гамбурге на мероприятии в честь 33-й годовщины объединения Германии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера отсадили от других политиков из-за его связей с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в Telegram «Bild на русском».

Издание отмечает, что в Гамбурге прошло богослужение в церкви Святого Михаила, а также церемония в Эльбской филармонии, и в этих мероприятиях приняли участие порядка 1300 человек. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель от участия отказалась, а Шредер пришел с супругой, пишет Bild.

«Это стало проблемой для службы протокола, так как многие немецкие политики не хотят появляться на одном фото со Шредером из-за его связей с Владимиром Путиным. Но и отсадить его на последние ряды было нельзя, так как он бывший канцлер. В итоге 79-летнего политика посадили в средние ряды у прохода подальше от [канцлера] Олафа Шольца и [президента] Франка-Вальтера Штайнмайера», – утверждает издание.

Оно опубликовало несколько фото с мероприятий, на них Шредер сидит только рядом с женой Ким Со Ен.

Bild выяснил, что организаторы старались, чтобы Шольц и Штайнмайер «даже не проходили мимо экс-канцлера и не попали с ним на одно фото».

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