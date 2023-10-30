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В Варшаве в «Ночь расстрелянных поэтов» прошел концерт «Вольнага хору»

  • 30.10.2023, 14:37
В Варшаве в «Ночь расстрелянных поэтов» прошел концерт «Вольнага хору»
Фото: Ruslan Guseinov

Здание костела Святого Александра было переполнено слушателями.

В Варшаве в «Ночь расстрелянных поэтов» поэтов прошел концерт «Вольнага хору». 29 октября в костеле Святого Александра прозвучали песни репрессированных в 1937 году белорусов. Здание костела было переполнено слушателями.

Отдельное произведение было посвящено художнику Алесю Пушкину, убитому в белорусской тюрьме в 2023 году.

Как написала в «Фейсбуке» главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, на концерте звучали национальные гимны и много раз звучало «Жыве Беларусь!».

Фото: Ruslan Guseinov
Фото: Ruslan Guseinov
Фото: Ruslan Guseinov
Фото: Ruslan Guseinov

Напомним, в ночь на 30 октября 1937 года в Минске советская власть расстреляла 108 белорусских государственных, культурных деятелей и ученых. С тех пор в этот день белорусы вспоминают всех погибших во время советских репрессий.

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