Известный польский певец Войцех Корда умер после шести инсультов 30.10.2023, 20:24

Войцех Корда

Он выступал вместе с выходцем из Беларуси Чеславом Неменом.

После шестого инсульта умер известный польский рок-музыкант актер и певец, участник култовой польской биг-бит группы 60-х прошлого века Niebiesko Czarni (в переводе - сине-черные) Войцех Корда. Ему был 71 год.

О смерти Войцеха Корды сообщили его вторая жена Алдона и дочь от первого брака Аня Русович. Ее мать Адриана Русович была известна в Польше как вокалистка группы Dezire.

В Беларуси и на постсоветском пространстве в целом Корда известен прежде всего тем, что выступал с женой Адрианой (Адой) Русович в Niebiesko Czarni вместе с выходцем из Беларуси Чеславом Неменом. Их группа получила широкую известность после выступления в 1963 году на первом Фестивале польской песни в Ополе с песней «Wiem że nie wrócisz», а также успеха композиции «Czy mnie jeszcze pamietasz?». Обе исполнял уроженец Щучинского района Гродненщины Немен.

Считается, что именно Niebiesko Czarni впервые начала исполнять рок-н-ролл на польском языке.

В жизни Войцеха Корды была трагедия, которая разделила его жизнь на «до»и «после» – веселой компанией с женой и друзьями они возвращались с празднования Нового 1991 года, машину занесло. В ДТП тогда погибли все, кроме самого Корды.

После этого музыкант оставил свою дочь, и ее воспитывали родственники. Много лет спустя Аня Русович написала в соцсетях, что «простила и отпустила» его.

Корда написал множество произведений, в том числе для кино, а также сочинил первую польскую рок-оперу Naga.

В последние годы Корда тяжело болел. Он перенес шесть инсультов, у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Рок-музыкант находился на аппарате ИВЛ, он был погружен в искусственную кому. На его лечение собирали деньги, но не очень успешно, потому что медицинский центр из-за долгов даже грозился отключить аппараты поддержания жизни артиста.

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