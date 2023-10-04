В Украине создали уникальный плащ-невидимку для военных 1 4.10.2023, 11:06

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Как он работает?

Украинцы создали плащ-невидимку для военных. Он делает незаметными бойцов для вражеских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметным для врага. Это поможет выполнять боевые задания снайперам или группам Сил спецопераций.

Плащ-невидимка имеет вес до 2,5 килограмма, высокую защищенность от дождя и мокрого снега. Также он не горит и защищает от больших температур.

На опубликованном видео показан готовый образец, прошедший успешные испытания в полевых условиях.

Федоров призвал украинцев, работающих над проектами в оборонке, подавать их через платформу Brave1.