«Иди вслед за военным российским кораблем» 5.10.2023, 13:02

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Игорь Сигов

Известный белорусский актер рассказал, как поставил на место заносчивую «звезду» из РФ.

Знаменитый белорусский актер Игорь Сигов стал гостем новой программы Studio X-97.

По какой причине востребованный актер послал российские сериалы «вслед за русским кораблем»?

В передаче сайта Сharter97.org артист рассказал всю правду о российском кино.

Ведущий программы — Евгений Климакин.

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— В тот момент, когда ты принял решение: «Все! После того, как Россия уже таким образом напала на Украину, я не могу туда ездить, сниматься в российских сериалах», наверняка ведь тебе потом звонили с предложениями.

— Да, была очень смешная ситуация, мне звонили и предлагали роль в кино, которое снималось в Беларуси, но снимали россияне. Это типичная практика.

— Беларусь (как и Украина в свое время) — это дешевая съемочная площадка.

— Да, причем звонил сам режиссер и говорит: «Игорь, есть главная роль. По сценарию 1939 год, Польша оккупирует Беларусь, но, в общем-то, не про политику, а про людей, про ситуацию». Я говорю: «Ты знаешь, я сейчас нахожусь в Варшаве, в Польше». Пауза и он говорит: «Значит, это не твоя тема». Я говорю: «Да!»

— Очень близко дружу с одной известной украинской актрисой Риммой Зюгиной, которая много снималась в российских сериалах. От нее я наслушался о том отношении съемочной группы, режиссерского состава к украинским актерам и к российским актерам. Что украинские могут съесть и вчерашнюю еду, а российским актерам — свеженькая. Рассказывала истории, когда находятся в старом вагоне для звезд украинские актеры, заходит ассистент россиянин и говорит: «Просим всех выйти, актер пришел». И идет российский актер. Украинцы как будто бы не актеры. Транспорт для россиян — такси, украинцы — и общественным доберутся. Твой опыт работы с российскими группами?

— Похож, да. Я скажу, что касалось съемок в Беларуси, когда снимается российский сериал, снимался, будем говорить так, то получалось, мы называли это «релоад», а ты называешь «старвагон». Получалось, что в одном «старвагоне» было как правило 3,4,5 белорусских актеров, а для российского актера, не имея значения, ранга, звездности и популярности, — отдельный.

— А вас можно и втроем.

— Да. Но опять-таки, если быть уже до конца честными: потому что у них есть райдеры, у них есть агентство, там это все прописано.

— Было ощущение, что как худшему сорту относятся?

— Да. И у меня была даже одна ситуация, когда от одной российской актрисы прозвучала фраза: «Мне так жалко вас, периферийных артистов». В этом отношении, что актеры из Украины, что актеры из Беларуси, мы были на одних таких…

— …худших позициях. Финансово тоже?

— И финансово, да, естественно. Если, допустим, я получал 300 долларов за съемочный день, будучи заслуженным артистом Беларуси, то студент четвертого курса российского вуза, который снимался в кино, получал минимум полторы тысячи долларов. Причем он позволял мне рассказывать о том, что я неправильно тут играю и сейчас он мне все объяснит. В таких ситуациях я никогда не любил кичиться тем, что был в Лос-Анджелесе на премии «Оскар», фильм с моей участием был…

— …короткий метр, скажем так. Для тех, кто не в курсе, Игорь снялся в короткометражном фильме в 2010 году, который номинирован на «Оскар».

— Фильм «Дверь» («The Door») Хуаниты Вилсон. И когда он меня достал окончательно, я просто сказал ему: «Ты на «Оскаре» был?» Он говорит: «Нет!» Я говорю: «А я был. Иди вслед за военным российским кораблем».

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