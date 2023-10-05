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«Иди вслед за военным российским кораблем»

  • 5.10.2023, 13:02
  • 4,142
«Иди вслед за военным российским кораблем»
Игорь Сигов

Известный белорусский актер рассказал, как поставил на место заносчивую «звезду» из РФ.

Знаменитый белорусский актер Игорь Сигов стал гостем новой программы Studio X-97.

По какой причине востребованный актер послал российские сериалы «вслед за русским кораблем»?

В передаче сайта Сharter97.org артист рассказал всю правду о российском кино.

Ведущий программы — Евгений Климакин.

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— В тот момент, когда ты принял решение: «Все! После того, как Россия уже таким образом напала на Украину, я не могу туда ездить, сниматься в российских сериалах», наверняка ведь тебе потом звонили с предложениями.

— Да, была очень смешная ситуация, мне звонили и предлагали роль в кино, которое снималось в Беларуси, но снимали россияне. Это типичная практика.

— Беларусь (как и Украина в свое время) — это дешевая съемочная площадка.

— Да, причем звонил сам режиссер и говорит: «Игорь, есть главная роль. По сценарию 1939 год, Польша оккупирует Беларусь, но, в общем-то, не про политику, а про людей, про ситуацию». Я говорю: «Ты знаешь, я сейчас нахожусь в Варшаве, в Польше». Пауза и он говорит: «Значит, это не твоя тема». Я говорю: «Да!»

— Очень близко дружу с одной известной украинской актрисой Риммой Зюгиной, которая много снималась в российских сериалах. От нее я наслушался о том отношении съемочной группы, режиссерского состава к украинским актерам и к российским актерам. Что украинские могут съесть и вчерашнюю еду, а российским актерам — свеженькая. Рассказывала истории, когда находятся в старом вагоне для звезд украинские актеры, заходит ассистент россиянин и говорит: «Просим всех выйти, актер пришел». И идет российский актер. Украинцы как будто бы не актеры. Транспорт для россиян — такси, украинцы — и общественным доберутся. Твой опыт работы с российскими группами?

— Похож, да. Я скажу, что касалось съемок в Беларуси, когда снимается российский сериал, снимался, будем говорить так, то получалось, мы называли это «релоад», а ты называешь «старвагон». Получалось, что в одном «старвагоне» было как правило 3,4,5 белорусских актеров, а для российского актера, не имея значения, ранга, звездности и популярности, — отдельный.

— А вас можно и втроем.

— Да. Но опять-таки, если быть уже до конца честными: потому что у них есть райдеры, у них есть агентство, там это все прописано.

— Было ощущение, что как худшему сорту относятся?

— Да. И у меня была даже одна ситуация, когда от одной российской актрисы прозвучала фраза: «Мне так жалко вас, периферийных артистов». В этом отношении, что актеры из Украины, что актеры из Беларуси, мы были на одних таких…

— …худших позициях. Финансово тоже?

— И финансово, да, естественно. Если, допустим, я получал 300 долларов за съемочный день, будучи заслуженным артистом Беларуси, то студент четвертого курса российского вуза, который снимался в кино, получал минимум полторы тысячи долларов. Причем он позволял мне рассказывать о том, что я неправильно тут играю и сейчас он мне все объяснит. В таких ситуациях я никогда не любил кичиться тем, что был в Лос-Анджелесе на премии «Оскар», фильм с моей участием был…

— …короткий метр, скажем так. Для тех, кто не в курсе, Игорь снялся в короткометражном фильме в 2010 году, который номинирован на «Оскар».

— Фильм «Дверь» («The Door») Хуаниты Вилсон. И когда он меня достал окончательно, я просто сказал ему: «Ты на «Оскаре» был?» Он говорит: «Нет!» Я говорю: «А я был. Иди вслед за военным российским кораблем».

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