ISW: Кремль пытается использовать ситуацию в Израиле против Украины
- 8.10.2023, 10:33
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Американские эксперты раскрыли детали.
Кремль попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Так, в России обвинили Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины и заявили, что международное сообщество якобы вскоре перестанет обращать внимание на Украину.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы «заниматься» работой над «палестинско-израильским урегулированием», а не «вмешиваться» в дела России и оказывать Украине военную помощь. В МИД РФ также обвинили Запад в блокировании усилий необходимого «квартета» России, США, Евросоюза и ООН, что привело к эскалации насилия в Израиле.
Российские пропагандисты также заявляли, что Россия якобы выиграет от эскалации в Израиле, поскольку мир на время отвлечется от Украины и вновь займется «тушением вечного огня» на Ближнем Востоке.