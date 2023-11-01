«Внутренний голос подсказывает, что ситуация в Беларуси кардинально поменяется» 1.11.2023, 11:11

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Леонид Судаленко

Сколько времени осталось у «хромой утки» Лукашенко?

Леонид Судаленко — один из самых известных белорусских правозащитников, лауреат премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство». В 2017 году он активно защищал белорусов, попавших под декрет №3, и его стали называть «адвокатом тунеядцев».

В 2020 году режим бросил правозащитника за решетку.

Когда в Беларуси будут перемены? Об этом юрист рассказал в интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Я готовился к интервью и смотрел вашу программу для проекта «Жизнь малина». Вы там сказали, что Лукашенко заканчивается, что скоро уже будет финал. Попросил бы вас развить немного эту тему. Почему вы так утверждаете?

— Думаю, что от него уже устали не только те люди, которые терпят, в отношении которых репрессии, а даже те люди, которые просто ходят на работу и молчат, которых пока власть не трогает. Но усталость такая есть у людей, у белорусского общества.

Когда я вернулся из зоны, не видел улыбок на лицах у людей. Много ходил по городу, бывал в тех местах, где много людей. Как-то изменились белорусы, мне показалось, что какая-то депрессия очень сильная. Вот она видна. Почему они грустные? Почему не радуются жизни? Даже в Литве, в других странах, совершенно по-иному себя люди ведут на улице.

Проблема в Лукашенко, это проблема всего общества. Лукашенко вот уже 30 лет без малого находится у власти, сейчас мы стоим накануне новых «избирательных кампаний». Проведет он опять эти выборы-дурыборы, как их называют. Объявит себя опять президентом, но это же пока Россия, пока Путин есть. Сегодня-то яйца в одной корзине сложены, в кремлевской. Пока Путин, пока Россия будут помогать, кредитовать в том числе.

Внутренний мне голос подсказывает, что год, два — и ситуация кардинально поменяется.

— Хотелось бы, чтобы год, а не два.

— Чем раньше — тем лучше. Я бы сегодня самолетом улетел в Минск, если бы увидел, что что-то поменялось и моей безопасности ничего не угрожает. Но, к сожалению, хотя он «хромая утка», но пока еще стоит на двух ногах.

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