Центр белорусской культуры откроют в Белостоке 3 19.11.2023, 18:35

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Он заработает в январе 2024 года.

С 1 января 2024 года в Белостоке начнет работу Центр белорусской культуры. Об этом на пресс-конференции в четверг, 16 ноября, заявил маршал Подляшского воеводства Польши Артур Косицкий.

По словам Косицкого, с инициативой создания центра к нему обратились представители белорусского меньшинства региона:

— На карте учреждений культуры появляется новый объект. Это Центр белорусской культуры. Место, где будет объединяться деятельность белорусского меньшинства, самого крупного меньшинства в нашем регионе.

Создание центра и его работа будут финансироваться из местного бюджета. В проекте бюджета на 2024 год 1,5 миллиона злотых (около 1,15 миллиона рублей) заложено на работу центра. Еще 1,5 миллиона злотых планируется потратить на подготовку помещения, в котором будет работать культурное учреждение. С 1 января 2024 года его планируется разместить в здании по улице Килинского в Белостоке.

Одним из инициаторов создания центра стал белорусский и польский историк, профессор Белостокского университета Олег Латышонок. Он напомнил, что белорусская общественность уже давно (с начала 1990-х годов) требовала от властей создания подобного учреждения:

— Мы время от времени обращались в различные инстанции. Наконец, дело сдвинулось во время визита президента Анджея Дуды к белорусскому меньшинству в Залешанах и Бельске-Подляском.

Исполняющий обязанности директора Центра белорусской культуры Анатолий Вап рассказал в интервью «Радыё Рацыя», что главной задачей центра будет культурная интеграция белорусов Подляшья — в том числе и беженцев из Беларуси, которые в последние годы поселились и работают в этом воеводстве. В учреждении будут проходить разные культурные мероприятия: фестивали, конференции. Планируется также издавать литературу на белорусском языке.

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