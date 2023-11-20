На трассе в Речицком районе построили «лосеход» 2 20.11.2023, 19:43

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Как он работает.

Интеллектуальный наземный переход для диких животных впервые в Беларуси заработал на участке автодороги М-10. Об этом рассказывает телеграм-канал «Минтранс Беларуси».

«Лосеход», как окрестили его уже местные жители, появился на участке трассы граница России — Гомель — Кобрин. Он представляет из себя два участка дороги шириной 10 метров с шероховатым покрытием — до и после перехода. От перехода на расстоянии 2,6 км установили защитный забор.

Работает «лосеход» таким образом: как только животное приближается к проезжей части, его замечают гибридные видеокамеры, которые работают в оптическом и инфракрасном диапазоне — то есть видят все происходящее у дороги даже ночью. Информация с видеокамер и радара-детектора «дикие животные» сразу же поступает на компьютер, и система включает систему освещения этого участка дороги и таким образом оповещает водителя об опасности.

Как только дикое животное покидает зону контроля, светодиодные знаки (выставленные за 360 метров до «лосехода») и дорожное освещение выключаются до следующего появления лесных обитателей.

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