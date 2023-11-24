Первая часть «Властелина колец» выйдет по-белорусски 3 24.11.2023, 19:12

Издание «Брацтва пярсцёнка» поступит в продажу 19 декабря.

Вскоре можно будет прочесть по-белорусски классику мирового фэнтези — 19 декабря в продажу поступит издание «Брацтва пярсцёнка», первой книги знаменитой трилогии «Властелин колец» Джона Толкина. Издательство «Янушкевич» уже открыло предзаказ на книгу — так ее можно приобрести по сниженной цене и раньше старта продаж. «Зеркало» узнало у издателя Андрея Янушкевича, как долго шли переговоры по лицензии, насколько сложно было издать Толкина и сколько все это стоило.

Идея издать книгу Джона Толкина у Андрея Янушкевича была давно, но долгое время отпугивал объем переводческой работы. Беспокоила и стоимость лицензии, ведь хотя трилогия Толкина «Властелин колец» была написана почти 70 лет назад, она по-прежнему пользуется невероятной популярностью.

— Конкретные шаги мы начали предпринимать где-то два или два с половиной года назад, — вспоминает издатель. — Сразу определились с переводчиком: Игорь Куликов — очень квалифицированный специалист. Помимо знания современного английского языка, он переводит стихи со староанглийского и издал сборник староанглийской поэзии по-белорусски. Для перевода произведений Толкина это немаловажно. И начали переговоры. Правообладателем, кроме потомков писателя, является большая издательская компания HarperCollins. То есть договор заключается с фондом наследников Толкина, но издательство также принимает непосредственное участие в переговорах. И все материалы, обложка, перевод согласовываются с потомками Толкина и с этим издательством.

Первые переговоры зашли в тупик, так как Янушкевичу предложили выкупить права сразу на всю трилогию. Белорусское издательство на тот момент не могло себе этого позволить и планировало издавать том за томом. Тогда было решено подождать 2024 года, когда на территории нашей страны издание произведений Толкина перейдет в свободный доступ, так как пройдет пятьдесят лет со смерти автора. Такой принцип действует в Беларуси, поясняет собеседник, хотя во всех европейских странах и не только срок действия авторских прав составляет 70 лет.

— Но полтора года назад нас, можно сказать, без вразумительных причин выгнали из Беларуси, отняли издательскую лицензию. Сейчас мы работаем в Польше, и здесь уже действуют другие правила. Поэтому мы возобновили переговоры с правообладателями, — рассказывает издатель. — Долго объясняли свою ситуацию, так как в Европе трудно представить, что государственная власть борется с национальной культурой, а издательства подвергаются гонениям и вынуждены работать за рубежом.

Сами переговоры, продолжает он, шли медленно, но плодотворно. Команда никогда не теряла надежду, что удастся издать Толкина. Именно поэтому параллельно с переговорами работали переводчики, редакторы и корректоры, делалось художественное оформление книги.

— На этот раз мы согласились на все условия, заключили контракт сразу на всю трилогию «Властелин колец». Можно сказать, к моменту заключения контракта подошли во всеоружии и 8 сентября подписали его. Мы очень рады, что успели это сделать в 2023 году, так как издание Толкина без лицензии, даже если это формально разрешается на территории Беларуси со следующего года, очень испортило бы имидж белорусского книгоиздательства. Которое, получается, не играет по общеевропейским правилам, — делится размышлениями издатель. — Кстати, много времени заняло согласование обложки и художественного оформления книги. Но в итоге согласие мы получили, и это значит, что правообладателям и потомкам Толкина понравились наши решения. Мы уже готовим к изданию вторую и третью части трилогии. Уверен, что они выйдут в 2024 году.

Сколько стоила лицензия, Андрей Янушкевич не говорит: объясняет, что это коммерческая тайна. Но добавляет, что трилогия Толкина — это не дешевый проект.

— Мы хотим выпустить действительно шикарное издание: на премиальной шведской бумаге, с такими отделочными элементами, как фольгирование и ляссе (закладка из ткани. — Прим. ред.). Благодаря художнице Анастасии Позняк, отделка книги имеет свои особенности. Если посмотреть внимательно, обложка выполнена в стилистике белорусской вытинанки, и сразу можно понять, что это именно наше издание. Там сохранился дух оригинала.

Первый тираж «Брацтва пярсцёнка» — три тысячи экземпляров. Стоимость предварительного заказа — 69,90 злотого, или 54 рубля. В обычной продаже книга будет на 15−25% дороже.

— Мы делаем предварительный заказ так, чтобы это было выгодно и читателям, и нам. Постараемся, чтобы они первыми получили книгу, возможно, даже до официального старта продаж. Хотя лицензия и полиграфические материалы недешевы, мы хотим продать больше экземпляров по адекватной цене, чем паразитировать на ажиотаже и продавать книгу по завышенным ценам. Это нетактично по отношению к читателям, да и так мы быстрее расширим читательскую аудиторию. А это очень важно и для нашего бизнеса, и для культуры Беларуси, — говорит Андрей Янушкевич.

Предварительный заказ на издание с почтовой и курьерской доставкой уже можно оформить в отдельные европейские страны и в Беларусь. Официальный старт продаж состоится в Варшаве 19 декабря. В издание кроме первой части трилогии включены карты «Частка Воласці» и «Захад Серадзем’я ў канцы Трэцяй эпохі», а также «Прадмова да другога англійскага выдання» и «Тлумачэнне некаторых імён і назваў».

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