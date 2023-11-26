Украина выиграла борьбу с Россией за «скифское золото» 26.11.2023, 22:55

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Нидерланды дали «бонус».

Эпопея с возвращением «скифского золота», которое 9 лет находилось в Европе из-за российской аннексии Крыма, завершилась. Украинский Минкульт и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении музейных предметов, а вдобавок Украине списали долги за хранение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины. Соответствующий документ был подписан в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростиславом Карандеевым и исполняющим обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фредом Вирменом.

Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений «Центральный музей Тавриды», «Керченский историко-культурный заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

«Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как «скифское золото», домой в Украину», — сказал Карандеев и выразил благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение 9 лет, а также за решение Нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Напомним, что в феврале 2014 года коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в Музее Пирсона, – и осталась там из-за аннексии Крыма Россией. В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. Однако в январе 2022 года «Крымские музеи» подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Тем не менее уже в 2023 году Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото» таки должно быть возвращено Украине, но Украине, надо было заплатить почти 100 тысяч евро за его хранение.

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