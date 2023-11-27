На помощь к танкеру, захваченному пиратами у побережья Йемена, пришел американский корабль 27.11.2023, 9:14

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Иллюстрационное фото

Судно освобождено.

Корабль ВМС США «Мейсн» пришел на помощь танкеру, захваченному пиратами в Аденском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей США.

Танкер, носящий названия «Централ Парк», освобожден, его экипаж не пострадал. Пятеро пиратов пытались скрыться на лодке, но были задержаны, говорится в заявлении. Никаких подробностей об участниках нападения не сообщается.

С территории Йемена в сторону американского корабля и танкера были выпущены две баллистические ракеты. Однако, указали власти США, они не долетели до цели около 10 морских миль (18,5 километра).

О нападении на судно, перевозящее фосфорную кислоту, стало известно днем 26 ноября. Отмечалось, что танкер принадлежит компании Zodiac Maritime, входящей в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.

Ранее йеменская группировка «Ансар Алла» заявила, что будет атаковать любые суда, принадлежащие израильским компаниям. При этом в Zodiac Group не исключали, что речь идет о пиратах, которые активно действуют в Аденском заливе.

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