На помощь к танкеру, захваченному пиратами у побережья Йемена, пришел американский корабль
- 27.11.2023, 9:14
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Судно освобождено.
Корабль ВМС США «Мейсн» пришел на помощь танкеру, захваченному пиратами в Аденском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей США.
Танкер, носящий названия «Централ Парк», освобожден, его экипаж не пострадал. Пятеро пиратов пытались скрыться на лодке, но были задержаны, говорится в заявлении. Никаких подробностей об участниках нападения не сообщается.
С территории Йемена в сторону американского корабля и танкера были выпущены две баллистические ракеты. Однако, указали власти США, они не долетели до цели около 10 морских миль (18,5 километра).
О нападении на судно, перевозящее фосфорную кислоту, стало известно днем 26 ноября. Отмечалось, что танкер принадлежит компании Zodiac Maritime, входящей в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера.
Ранее йеменская группировка «Ансар Алла» заявила, что будет атаковать любые суда, принадлежащие израильским компаниям. При этом в Zodiac Group не исключали, что речь идет о пиратах, которые активно действуют в Аденском заливе.