В Варшаве покажут спектакль о первых днях протестов в Беларуси 27.11.2023, 12:48

«Море Кристины» рассказывает о простых белорусах, бросивших вызов режиму.

В Варшаве покажут спектакль «Море Кристины», посвященный первым дням протестов в Беларуси.

Показ спектакля состоялся 29 ноября в варшавском театре Komuna Warszawa (Emilii Plater 31). В постановке звучат белорусский, русский, украинский и польский языки.

Спектакль покажет труппа BYTEATR.

«Сегодня, когда Украина больше года охвачена войной, убивающей тысячи людей, нельзя забывать и о другой — «тихой» войне в Беларуси, которая длится вот уже третий год.

О войне диктатора Лукашенко с собственным народом.

Новая белорусская пьеса «Море Кристины» рассказывает о первых днях протестов в Беларуси в 2020 году, с которых началась эта война.

Герои пьесы, выступившие против украденных выборов, и попавшие за решетку, сталкиваются в жестоком конфликте с силовиками — слугами диктатора. Герои проходят через жуткие пытки и издевательства, в то время, как для милиционеров это — обычный рабочий день

День, в который белорусское общество расколола надвое глубокая пропасть», — так рассказывают о спектакле сами актеры.

29 ноября, Варшава, театр Komuna Warszawa (Emilii Plater 31). Начало спектакля — 19:00.

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