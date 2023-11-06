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В Варшаве открылась выставка «Dziady: Sapraŭdnaja Archaika»

  • 6.11.2023, 16:15
В Варшаве открылась выставка «Dziady: Sapraŭdnaja Archaika»

Проект посвящен древнему белорусскому празднику.

В Варшаве открылась выставка «Dziady: Sapraŭdnaja Archaika». Выставка проходит в культурном пространстве «Робiм разам».

Проект посвящен древнему белорусскому празднику «Дзяды».

«Этот проект создает почву для осмысления наших общих корней и истории. Польской, белорусской, украинской, глубинный синтез культур и художественное единение», — рассказали организаторы.

Организаторы — лидер группы «ZNICH» Алесь Таболич и композитор Витаутас Кашкуревич.

Выставка открылась 4 ноября и продлится до 4 декабря. Адрес — Варшава, площадь Конституции 6, пространство «Робiм разам».

Вход — свободный.

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