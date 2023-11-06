В Варшаве открылась выставка «Dziady: Sapraŭdnaja Archaika»
- 6.11.2023, 16:15
Проект посвящен древнему белорусскому празднику.
В Варшаве открылась выставка «Dziady: Sapraŭdnaja Archaika». Выставка проходит в культурном пространстве «Робiм разам».
Проект посвящен древнему белорусскому празднику «Дзяды».
«Этот проект создает почву для осмысления наших общих корней и истории. Польской, белорусской, украинской, глубинный синтез культур и художественное единение», — рассказали организаторы.
Организаторы — лидер группы «ZNICH» Алесь Таболич и композитор Витаутас Кашкуревич.
Выставка открылась 4 ноября и продлится до 4 декабря. Адрес — Варшава, площадь Конституции 6, пространство «Робiм разам».
Вход — свободный.