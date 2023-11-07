закрыть
7 ноября 2023, вторник, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фильм белорусских режиссеров попал в шорт-лист Европейской киноакадемии

2
  • 7.11.2023, 14:11
Фильм белорусских режиссеров попал в шорт-лист Европейской киноакадемии

Лента «Родина» рассказывает о насилии в армии.

Документальный фильм Александра Михалковича и Анны Бодяко «Родина» попал в шорт-лист Премии Европейской киноакадемии в разделе «Европейское документальное кино», сообщает «Еврорадио».

Лента рассказывает историю матери, чьего сына нашли мертвым во время службы в армии. Авторы картины пытаются проанализировать проблему насилия в армии и обществе, исследуют социальные нормы. Ранее «Родина» уже была отмечена главным призом в международной секции документального кино на 15-м кинофестивале NNW в Гдыне. А на Международном фестивале документального и короткометражного кино в Кракове лента получила приз зрительских симпатий.

Напомним, Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году и является главной кинематографическая премией Объединённой Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок