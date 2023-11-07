Фильм белорусских режиссеров попал в шорт-лист Европейской киноакадемии 2 7.11.2023, 14:11

Лента «Родина» рассказывает о насилии в армии.

Документальный фильм Александра Михалковича и Анны Бодяко «Родина» попал в шорт-лист Премии Европейской киноакадемии в разделе «Европейское документальное кино», сообщает «Еврорадио».

Лента рассказывает историю матери, чьего сына нашли мертвым во время службы в армии. Авторы картины пытаются проанализировать проблему насилия в армии и обществе, исследуют социальные нормы. Ранее «Родина» уже была отмечена главным призом в международной секции документального кино на 15-м кинофестивале NNW в Гдыне. А на Международном фестивале документального и короткометражного кино в Кракове лента получила приз зрительских симпатий.

Напомним, Премия Европейской киноакадемии была учреждена в 1988 году и является главной кинематографическая премией Объединённой Европы.

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