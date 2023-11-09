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В Витебске вышла книга про автора «Старика Хоттабыча»

  • 9.11.2023, 19:23
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В Витебске вышла книга про автора «Старика Хоттабыча»

Автор знаменитой повести-сказки – уроженец Витебска.

Вышла в свет очередная книга витебского журналиста и краеведа Аркадия Подлипского. Она посвящена жизни и творчеству уроженца Витебска Лазаря Лагина — автора знаменитой повести-сказки «Старик Хоттабыч», пишет viciebsk.cc.

На данный момент это первая и единственная полная биография писателя, 120-летие со дня рождения которого исполняется в начале декабря этого года. В книге «Лазарь Лагин и его «Старик Хотаббыч» рассказывается о непростом творческом пути Лазаря Иосифовича Гинзбурга (Лагин — псевдоним из начальных букв имени и фамилии), о трудных, порой даже опасных страницах его жизни и в годы Великой Отечественной войны, и в период сталинских репрессий.

В ней много неизвестных или малоизвестных фактов биографии писателя, а также опровержения устоявшихся мифов из предшествующих газетных и журнальных публикаций.

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