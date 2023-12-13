Россия осталась без яиц 14 13.12.2023, 16:44

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Из-за дефицита базового продукта питания на помощь РФ придет страна НАТО.

Продовольственный суверенитет, которым так гордились российские власти, оказался под угрозой: ликвидировать дефицит яиц и остановить рост цен на базовый продукт потребительской корзины в России самостоятельно не смогли. На помощь придет страна НАТО — Турция, возможны и поставки из соседнего Азербайджана, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Для этого правительство РФ распорядилось убрать ввозные пошлины на товар. Предложению это поможет, но дешевизне вряд ли – турецкие яйца дороже отечественных. Возникший к концу года дефицит яиц взволновал россиян больше, чем война и президентские выборы. Вопросы об этом наверняка возникнут и на завтрашней «прямой линии» Путина.

Сводки из регионов похожи на фронтовые:

Белгород. Люди выстраиваются в очереди, чтобы купить яйца из кузова грузовика — отпускают не более двух десятков в руки.

Новосибирск. Журналисты обошли ряд торговых сетей, и там на месте упаковок с яйцами - пустые полки или другая продукция

Екатеринбург. Самые дешевые яйца в столице Урала можно найтипо 100 р за десяток, продукт 1-й категории стоит 130 р. за упаковку и выше. Кое-где яйца стали продавать поштучно.

Ульяновск. Фотографии пустых полок без яиц активно расходятся по местным соцсетям.

Саратов. На ярмарку выходного дня привезли 70 тыс яиц по цене 78 рублей за десяток, и закончились они очень быстро.

Только в ноябре яйца подорожали на 15%, а с начала года – на 40%. Генпрокуратура заявила о проверках

Среди причин называют вспышки птичьего гриппа и подорожание импортных комбикормов. Эксперты отмечают, что серьезных проблем с производством яиц в России нет. Все напоминает панику и ажиотаж, которые раньше случались с сахаром и гречкой.

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