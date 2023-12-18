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Появилась аудиоверсия серии книг Светланы Алексиевич

  • 18.12.2023, 22:41
  • 1,302
Появилась аудиоверсия серии книг Светланы Алексиевич
Светлана Алексиевич
Фото: Charter97.org

Озвучивали книги профессиональные актеры.

«Голоса Утопии» – это пять книг: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд хэнд».

«Уникальность серии в том, что новейшее издание автор дополнила записями из собственного дневника и новыми историями, а также отменила правки цензоров», – рассказывает команда проекта.

Озвучивали книги профессиональные актеры – Олег Гарбуз, Елена Боярова, Сергей Чуб и Кристана Дробыш.

«Истории, описанные в книгах, неимоверно перекликаются с сегодняшними событиями. Иногда было сложно понять, то ли это история из книги, то ли последние новости. Команда хотела бы еще раз подчеркнуть другую сторону известных исторических событий, а также, что, казалось бы, далекая история, на самом деле намного ближе, чем кажется», – отмечают создатели озвучки.

Где слушать?

По ссылкам ниже можно выбрать любую удобную платформу, чтобы послушать произведения. Международный союз беларусских писателей и фонд Kamunikat рекомендуют сохранить авторскую очередность изданий для лучшего впечатления:

«У войны не женское лицо» (перевод Валентина Акудовича)

«Последние свидетели» (перевод Бориса Петровича)

«Цинковые мальчики» (перевод Андрея Хадановича)

«Чернобыльская молитва» (перевод Владимира Орлова)

«Время секонд хэнд» (перевел Сергей Дубавец)

Авторская музыка и монтаж звука в проекте от Дмитрия Фриги. Запись: Павел Синило. Продюсер проекта: Ярослав Иванюк. Обложки: Ирина Ареховская.

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