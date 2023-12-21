Как красиво упаковать новогодние подарки странной формы 21.12.2023, 12:37

Полезный метод показали на видео.

Выбирая подарки, люди не задумываются о том, как красиво их упаковать. Но сама упаковка первой бросается в глаза и создает хорошее впечатление. Если предметы имеют странную форму и вы не можете найти соответствующий пакет или коробку, то сделайте обертку самостоятельно.

Блогер под ником @mama_mila_ опубликовала полезное видео в социальной сети TikTok, которое поможет быстро справиться с этим. Вам понадобится праздничная бумага, ножницы и скотч.

Девушка показала, как упаковать мягкую игрушку. На первый взгляд, это трудная задача, ведь нельзя точно повторить форму игрушки, но блоггерша нашла универсальный способ в виде рождественской хлопушки.

Для начала вырежьте бумагу нужного размера, поставьте игрушку посередине, соедините обе стороны бумаги и закрепите скотчем. Затем осторожно извлеките игрушку, прижмите бумагу к столу и сложите ее, чтобы получиться тонкий прямоугольник.

Далее сложите верхнюю и нижнюю часть бумаги примерно на 5 сантиметров и отрежьте углы. В развернутом виде должна быть форма рождественской хлопушки. Поместите игрушку внутрь и перевяжите красивой лентой.

Если у вас подарок имеет форму тубуса, то не беспокойтесь, вы также сможете его красиво упаковать. Измерьте нужное количество бумаги и разрежьте обе стороны на небольшие длинные полоски примерно по два-три сантиметра.

Далее положите подарок на бумагу, оберните его, чтобы полоски были сверху и внизу, и закрепите все скотчем. Все полоски должны быть на середине верхней и нижней части предмета. Перевяжите праздничной лентой или прикрепите бантик.

Если вы хотите подарить вещь непонятной формы, то и на это блоггерша нашла полезный лайфхак. Девушка показала, как это сделать на примере кепки. Возьмите бумагу и поставьте кепку посередине, соедините две стороны и закрепите скотчем.

Нижнюю часть заверните так, чтобы получилось ровное дно, как у подарочного пакета. Сверху заверните бумагу, сделайте ручки и закрепите все скотчем.

Самым распространенным подарком на праздники является бутылка алкогольного напитка, и ее можно оригинально упаковать. Для этого поместите бутылку внутрь бумаги и закрепите скотчем. Верхнюю часть сложите в виде «гармошки», а из нижней части сделайте ровное дно. Все оберните праздничной лентой.

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