Украина ударила по крупнейшему нефтяному терминалу России на Черном море 2 8.06.2026, 9:57

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А также по ЛПДС в Волгоградской области.

Вооруженные силу Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня массированно атаковали беспилотниками Новороссийск, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Под удар попал комплекс по перевалке нефти, на территории которого вспыхнул пожар. «Пострадавших нет. К тушению привлекают 130 человек и 39 единиц техники», — отметили в оперштабе. Как установила (Astrahttps://t.me/astrapress/115026), атака пришлась на резервуарный парк перевалочного комплекса «Шесхарис», который является крупнейшим на юге России. Это конечная точка магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры. До этого «Шесхарис» атаковали в мае, апреле и начале марта. В мае удар пришелся по резервуарному парку.

Также прошедшей ночью украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область. «В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы (ЛПДС) в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет», — сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Речь идет о ЛПДС «Красный Яр» Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ), уточняет Astra. Эта станция перекачивает до 62,6 млн тонн в год нефти для поставок в порт Новороссийска.

ВСУ в последний месяц усилили удары по российской нефтяной инфраструктуре. За май украинская армия нанесла по ней 28 ударов, из которых 15 пришлись по нефтеперерабатывающим заводам, семь — по нефтепроводам, а шесть — по портам, подсчитал Bloomberg. Общее число атак побило предыдущий рекорд, который был установлен в декабре 2025 года, когда под удар попали 26 нефтяных объектов.

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