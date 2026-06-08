В Беларуси легендарной обувной фабрике грозит банкротство 1 8.06.2026, 9:46

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Фото: Яндекс Карты

Суд принял решение по обувной фабрике «Неман».

Банкротство грозит в Беларуси обувной фабрике «Неман» из-за ее миллионных долгов. Подробную информацию опубликовали в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Так, состоялось заседание экономического суда Гродненской области по вопросам финансовой состоятельности обувной фабрики «Неман». Легендарное предприятие работало в Беларуси с 1939 года и известно широкому потребителю преимущественно детской обувью - например, популярными разноцветными сандалями.

Фабрика находилась в защитном периоде до 1 июня, пока временным управляющим проводилась оценка возможности восстановления платежеспособности предприятия для того, чтобы избежать его банкротства.

По итогу судом было принято решение о запуске конкурсного производства или процедуры экономической несостоятельности. Сейчас фабрике необходимо достичь договоренностей с кредиторами для запуска процесса санации. Если не получится оздоровить финансовое положение фабрики, то ее ликвидируют.

Долги фабрики увеличиваются от месяца к месяцу. Согласно официальным данным, в апреле задолженность предприятия составляла 4,26 миллиона рублей, а в мае она уже достигла 5,6 миллиона рублей. При этом отмечается, что предприятие имеет довольно много активов на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Но на счетах у фабрики в сумме лишь немногим более 7000 рублей.

Еще в документах суда указано, что разработкой и согласованием предварительного плана по санации фабрики занимался Гродненский горисполком.

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