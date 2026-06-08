Минчанка нашла «сюрприз» в мороженом «Каприз» 8.06.2026, 10:14

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Производитель ей ответил.

Минчанка Анастасия купила популярное мороженое «Каприз» и обнаружила в нем неприятную находку. Об этом девушка рассказала на своей странице в Threads.

Внутри фисташкового мороженого с печеньем оказался чей-то светлый волос. Девушка отметила аккаунт производителя «Морозпродукт» и попросила разобраться в ситуации.

В комментариях минчанке указали на то, что волос оказался в печенье, а значит вопрос стоит задать фирме «Слодыч», которая его и производит. Нашлись те, кто осудил отношение девушки к таким внезапным «находкам», но в основном позицию покупательницы многие поддержали:

«Я уже не ем конфеты-батончики из-за червей и пирожное муравейник из-за пломбы в пирожном, теперь еще и это. Я хотела похудеть, но не такой ценой.»

«Мне вот интересно, что движет людьми, чтобы еще и пост опубликовать: «О-о, волос!» Ну волос и волос, а может и шерсть собаки. Это ж так человеку не хватает внимания, что б еще опубликовать такое! То есть грязь под ногтями вас не смущает?»

«Мне один раз крысиный зуб в слоеном тесте «Царь» попал, они мне даже не ответили на сообщение.»

«И что в этом такого? Убрал этот волос и дальше ешь. Проблему нашли.»

«Мне однажды в пачке с солеными орешками кусок стекла попался (будто от лампочки). Понял, когда стекло захрустело на зубах. Малой тогда был, просто выкинул и все. Сейчас понимаю, что надо было действовать.»

Фирма-производитель не осталась в стороне и принесла извинения за недоразумение. Представители «Морозпродукт» попросили девушку связаться с ними, чтобы уладить неприятный момент.

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