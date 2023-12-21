Умер актер Егор Найдович 2 21.12.2023, 22:09

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Егор Найдович

Белорусский актер скончался в Москве.

Стало известно, что белорусский актер Егор Найдович, снимавшийся в популярных российских сериалах «СашаТаня» и «Трудные подростки» умер в 40 лет от рака в Москве. Смерть актера подтвердили его друзья, пишет «Комсомольская правда».

Друзья актера сообщили, что на протяжении долгого времени Найдович болел.

«Говорят, рак, а рак чего конкретно, не знают», — отметил актер Александр Буянов.

Последний пост на своей странице в социальной сети Найдович написал в начале декабря 2023 года. В нем он приглашал своих поклонников на спектакль «Фантазии Фарятьева», в котором исполнял роль офицера.

Егор Найдович родился 3 мая 1983 года в Эстонии. Он рос в семье военного. По причине службы отца семья довольно часто переезжала.

Свои детские годы будущий актер провел в Минске. Окончив школу, он поступил в Белорусский государственный университет на факультет журналистики. Еще в студенческие годы начал работать в белорусских изданиях.

Как актер он дебютировал в 2005 году в белорусском фильме «Три талера» по произведениям Андрея Федоренко, в котором исполнял трюки.

В 2008 году Найдович сыграл в кинокартине «Господа офицеры: спасти императора», а в 2016 Найдович исполнил эпизодическую роль в популярном российском сериале «Мухтар. Новый след».

С 2020 года он начал сниматься в сериале «СашаТаня». Также снимался в сериале «Трудные подростки», а в 2022 году с его участием вышел фильм «Восток».

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