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Шчаслівых Калядаў! Жыве Беларусь!

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  • 24.12.2023, 14:33
Шчаслівых Калядаў! Жыве Беларусь!

Сайт Charter97.org поздравляет своих читателей с Рождеством.

Сайт Charter97.org поздравляет читателей со светлым праздником Рождества.

Пусть станут реальностью ваши самые смелые планы. А самое главное — осуществится мечта миллионов наших соотечественников как внутри страны, так и за ее пределами — свободная и демократическая Беларусь.

Мы попросили чат с искусственным интеллектом ChatGPT сгенерировать рождественскую открытку свободной Беларуси.

Вот что из этого получилось:

Шчаслівых Калядаў! Жыве Беларусь!

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