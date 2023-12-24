Сайт Charter97.org поздравляет своих читателей с Рождеством.
Сайт Charter97.org поздравляет читателей со светлым праздником Рождества.
Пусть станут реальностью ваши самые смелые планы. А самое главное — осуществится мечта миллионов наших соотечественников как внутри страны, так и за ее пределами — свободная и демократическая Беларусь.
Мы попросили чат с искусственным интеллектом ChatGPT сгенерировать рождественскую открытку свободной Беларуси.
Вот что из этого получилось:
Шчаслівых Калядаў! Жыве Беларусь!
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях