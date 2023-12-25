Лявон Вольский выпустил альбом, посвященный политзаключенным 25.12.2023, 13:32

Накануне белорусский музыкант презентовал клип на песню «Чакай мяне».

Белорусский музыкант Лявон Вольский выпустил альбом, посвященный политзаключенным.

«Для них каждая весть с воли, каждое письмо — это уже маленькое чудо, луч божественного света.

И мы дарим нашим политзаключенным на Рождество целую связку писем — этот альбом. И надеемся, что вы тоже поддержите наших безвинно осужденных людей — письмами, вниманием, теплотой… И тогда большое чудо, о котором мечтает каждый белорус, наконец, свершится», — так Лявон Вольский анонсировал свою пластинку.

Накануне он презентовал клип на песню «Чакай мяне». В нем приняли участие бывшие политзаключенные.

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