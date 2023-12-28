Лукашисты испугались песен Сердючки и «Океана Эльзы» 2 28.12.2023, 11:51

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В преддверии Нового года в ресторанах запрещено исполнять песни десятков групп и артистов.

В преддверии Нового года и Рождества принято составлять виш-листы (список предметов, которые кто-либо желает приобрести или получить в качестве подарка). Но в Беларуси, из-за того что власть чувствует себя небезопасно, чиновники и идеологи составляют стоп-листы. В частности — списки запрещенных к исполнению и проигрыванию музыкальных композиций в публичных местах.

Человек, знакомый с ресторанным менеджментом, рассказал https://bgmedia.site/, что с этого года в Бресте правила игры в этой сфере сильно ужесточились. Теперь каждый приглашенный артист должен быть зарегистрирован в исполкоме и за него должен быть заплачен налог. Кроме того, ожидается особый контроль со стороны налоговых служб. Плюс ко всему — вся программа, которая предлагается гостям заведения, должна пройти «цензуру» в исполкоме. Поэтому, по словам нашего собеседника, приглашенных артистов на новогодних празднованиях будет значительно меньше.

И это еще не все: помимо предновогодних проверок сотрудниками МЧС и милиции проходят и идеологические проверки. В первую очередь такие проверки касаются музыкального репертуара, который используется на праздничных мероприятиях.

«Вся культурно-развлекательная программа проходит согласование через горисполком. В первую очередь касается это музыкального наполнения. Есть так называемый «черный список» из артистов и музыкальных композиций, которые нельзя использовать. Нельзя ни на дискотеках, ни в караоке-клубах», — рассказал человек, работающий в ресторанном бизнесе.

Какие могут быть последствия, если вдруг проверяющий услышит или поймет, что в заведении включили «запрещенку», он пока не в курсе: «Вероятнее всего будут применены санкции к ресторану, или же «попросят» уволить сотрудника, который несет ответственность за музыкальное сопровождение мероприятия».

Касается запрет не только брестских ресторанов и публичных мест, но и региональных. К примеру, в одном из районных центров отдел идеологии райисполкома попросил руководство заведения предоставить в печатном виде список музыкальных композиций, которые имеются в караоке-каталоге. База огромная, счет идет на десяток тысяч песен, поэтому для распечатки ее потребуется целый блок бумаги.

Что запрещено и что поют в брестских караоке

«Теперь мы не можем использовать украиноязычные песни, композиции в исполнении Валерия Меладзе, песни написанные Константином Меладзе, группы «Звери»… Список достаточно большой, так как запрещены почти все, если не сказать что все артисты из Украины. А их в русскоязычной музыкальной индустрии было много. Какой же Новый год без Сердючки? Как же не спеть «Без бою» украинской группы «Океан Ельзы»?», — рассказывает наш эксперт.

Помимо вышеупомянутых артистов, под запретом также песни групп «2 Маши», «Би-2», «ДДТ», «Мумий Тролль», «Порнофильмы», «Нервы», «Little Big» и другие. Естественно, в списке есть беларуские группы: «Naviband», «Крамбамбуля», «Ляпис Трубецкой», «Тяни-толкай», «Леприконсы», «Litesound». Полный стоп-лист артистов на нашем коллаже ниже.

«Если раньше активно пели Монатика, Земфиру, Лободу, то сейчас мы говорим, что песен данных артистов нет в нашей базе. Что касается топового репертуара сейчас, то в брестских ресторанах поют Лепса, Алегрову, «Батарейку» группы «Жуки», — рассказал наш собеседник.

Он также поделился своими опасениями по поводу дальнейшего развития ситуации с репертуарными запретами:

«В первую очередь, в этой ситуации стоит опасаться не проверяющих идеологов, а тех людей, с которыми работаешь рядом. Ведь власти на это и делали расчет, чтобы беларусы активно «стучали» друг на друга. Включил не ту песню — жди «гостей» в черном».

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