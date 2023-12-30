Игорю Сигову - 55 лет 30.12.2023, 16:47

Игорь Сигов

Сегодня день рождения известного белорусского артиста.

Знаменитому белорусскому актеру Игорю Сигову сегодня 55 лет. Заслуженный артист Беларуси родился 30 декабря 1968 года в Полоцке. С 1994 года играл на сцене Республиканского театра белорусской драматургии, с 2012 по 2014 — одновременно директор театра.

Снялся у ирландского режиссера Хуаниты Уилсон в главной роли в фильме «Дверь» по «Чернобыльской молитве» Светланы Алексиевич, который в 2010 году номинировали на «Оскар» в категории лучший художественный короткометражный фильм.

С 2014 года работал в Купаловском театре. Сыграл более сотни ролей в кино.

После начала войны в Украине вышел на протесты. Был вынужден покинуть страну. Сейчас проживает в Варшаве, где играет в постановках «купаловцев» и других белорусских театральных трупп.

Редакция сайта Charter97.org поздравляет Игоря с днем рождения, желает успехов в творчестве и поскорее сыграть на сцене театра имени Янки Купалы в свободном Минске.

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