В Бельгии нашли загадочный «магический» артефакт, которому более 1600 лет 1.02.2023, 9:19

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Ученые выдвинули несколько гипотез по этому поводу.

В Бельгии был найден фрагмент таинственного бронзового артефакта, известного как римский додекаэдр, которому, как полагают, более 1600 лет. За последние 200 лет в Северной Европе было обнаружено более сотни загадочных объектов — полых 12-гранных геометрических оболочек из литого металла размером с футбольный мяч, но никто до сих пор не знает, как их использовали.

Об этом сообщили в Livescience.

«Было несколько гипотез по этому поводу — какой-то календарь, инструмент для измерения земли, скипетр и т.д., но ни одна из них не удовлетворяет. Мы скорее считаем, что это как-то связано с неофициальной деятельностью, как колдовство, гадание и т.д.», - предположил куратор бельгийского музея Gallo-Roman Гвидо Кримерс.

Фото: Kris Vandevorst/Flanders Heritage Agency

Кримерс и его коллеги получили фрагмент додекаэдра, состоящий только из одного угла объекта с одной угловой шпилькой, от археолога-любителя Патрика Шуэрманса, нашедшего его на вспаханном поле вблизи небольшого городка Кортессем в северной Фландрии Бельгии.

Первый римский додекаэдр, обнаруженный в наше время, был найден в Англии в 18 веке, и примерно еще 120 было найдено с тех пор в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии, Австрии и Швейцарии. Нереально датировать сам сплав, но некие додекаэдры отыскали в слоях земли, которые датируются меж первым и пятым веками нашей эпохи.

На этом тайна не кончается: археологи не могут объяснить функцию геометрического артефакта, и никаких письменных упоминаний о додекаэдрах никогда не было найдено. Вполне возможно, что их тайно использовали для магических целей, таких как гадание, популярнее в римские времена, но запрещенное христианством.

«Эта деятельность была запрещена, и наказания были суровыми. Возможно, поэтому мы не находим письменных источников», – пояснил Кримерс.

В течение многих лет было предложено несколько объяснений загадочных артефактов. Сначала их описывали как «головы булав» и считали частью оружия. Другие идеи заключаются в том, что они являлись инструментами для определения правильного времени для посева зерна; что это были кубики или другие предметы для игры; и что они являлись инструментами для измерения расстояния, возможно, для нахождения правильной дальности для римской артиллерии.

Недавно предположили, что додекаэдры являлись узорами для вязания римских перчаток, но большинство археологов считают, что эти предметы, вероятно, использовались в магических ритуалах. На додекаэдрах нет маркировки, которая указывала бы на то, как они использовались, как это можно ожидать от измерительных инструментов, и все они имеют разный вес и размеры в диапазоне от 1,5 до 4,5 дюймов (4-11 сантиметров) в поперечнике.

Римские додекаэдры также найдены только в северо-западных районах Римской империи, и многие были найдены в местах захоронений. Эти подсказки свидетельствуют о том, что культ или магическая практика их использования была ограничена «галло-римскими» регионами - частями позднейшей Римской империи, находившейся под влиянием галлов или кельтов, по словам Тибора Грюля, историка из Университет Печа в Венгрии, проанализировавшего академическую литературу о додекаэдрах.

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