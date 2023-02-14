В Германии мужчина разогнал митинг в поддержку России 5 14.02.2023, 17:27

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Немец назвал любой диалог с РФ нарушением человеческих прав.

В Германии мужчина не дал поклонникам русского мира провести очередной пророссийский митинг, пишет «Главком». На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как немец постарше разгоняет людей с плакатами, требующих «диалога с Россией».

Свершилось это, вероятно, в немецком городе Гейдельберг. Человек выбросил в сторону плакаты в поддержку России и начал громко кричать, что то, что делают эти немцы, это нарушение прав человека. К мужчине сразу подошла полиция, однако он заявил:

«Я этого не потерплю, это не свобода слова. Диалог с Россией – это нарушение прав человека».

Напомним, что 14 февраля, проходит заседание «Рамштайн», на котором будет обсуждаться выделение новой помощи Украине.

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