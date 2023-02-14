Экс-глава двух крупных госбанков РФ предрек крах экономике Путина 7 14.02.2023, 21:21

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Михаил Задорнов

РФ не выдержит длительных боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом.

Россия не выдержит длительных боевых действий в Украине и экономического противостояния с Западом, поскольку ресурсы противоборствующих сторон несопоставимы.

Об этом в интервью Forbes заявил Михаил Задорнов, до конца декабря возглавлявший банк «Открытие», а ранее руководивший розничной «дочкой» ВТБ (ВТБ24).

По словам Задорнова, одного из последних министров финансов эпохи Бориса Ельцина, занимавшего этот пост во время дефолта 1998 года, «расклад ресурсов» в военном и экономическом конфликте «абсолютно не в пользу» России.

Хотя Россия тратит на армию 4% ВВП — вдвое больше даже самых военно ориентированных стран Европы, ее военный бюджет составляет одну десятую от американского. «А если мы сложим ресурсы тех стран, которые начинают поставки вооружений в пользу Украины, и суммарный объем ресурсов, которые они могут выставить при затягивании конфликта, то, поверьте, можно сложить в столбик, это абсолютно несопоставимые величины», - поясняет экс-банкир.

Фиаско, по его мнению, закончится и попытка жить в режиме «осажденной крепости», в изолированной экономике, которая все производит сама. «То, что мы можем произвести все сами даже какое-то время, — это конечно иллюзия абсолютно или какой-то политический лозунг», - говорит Задорнов.

Частично, по его мнению, можно заменить импортное программное обеспечение. Но «часть оборудования мы никогда не производили и производить не сможем», предупреждает Задорнов.

Все это сулит России «замедление в развитии», продолжает он: уже из-за отсутствия оборудования на год и более задерживаются крупные проекты, в том числе в нефтегазовой отрасли, химической промышленности и лесной отрасли.

Кроме того, «ряд новых технологий, которые приходили в Россию с глобальными трендами, будут приходить к нам с задержкой», говорит Задорнов. Наконец, уход западных компаний приведет к снижению конкуренции, и в результате «сервис по-советски» будет доминировать.

По данным Росстата, прошлый год российская экономика завершила снижением ВВП на 2,5%, которое оказалось кратно ниже не только пессимистичных прогнозов западных институтов, но и оценок самого правительства, которое еще в мае ожидало провала ВВП на 7,2%.

В этом году, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, Россия потеряет еще 0,9% ВВП, а двухлетняя рецессия станет первой для страны с середины 1990-х.

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