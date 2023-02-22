Ученые назвали продукт, который влияет на рост детей 22.02.2023, 15:00

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Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели эксперимент.

Говорят, что завтрак — самый важный прием пищи за день, а для детей это особенно важно, когда речь идет о яйцах. Исследования показывают, что яйца являются важным продуктом питания для маленьких детей, что может помочь им стать одними из самых высоких учеников в своем классе.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели эксперимент с младенцами в возрасте от шести до девяти месяцев в Эквадоре, пишет Study Finds (перевод - «Фокус»). Некоторым случайно выбранным участникам было поручено добавлять в свой рацион одно яйцо каждый день в течение шести месяцев, в то время как другие были частью контрольной группы, которая не ела яиц.

Позже выяснилось, что группа младенцев, которые ежедневно потребляли яйца, на 47% реже страдала отставанием в росте, то есть медленным ростом. Более того, у 74 процентов было меньше шансов недобора вес, чем у детей из контрольной группы.

«Мы были удивлены тем, насколько эффективным оказалось это вмешательство, — комментирует в своем заявлении ведущий исследователь Лора Ианнотти. — Величина эффекта составила 0,63 по сравнению со средним мировым значением 0,39».

Следует также отметить, что уровни потребления сахара среди участников тестовой группы были ограничены, что, возможно, искажало результаты. Тем не менее, это исследование предлагает решение проблемы недоедания в регионах, где нет доступа к правильному питанию, поскольку яйца не только предлагают сбалансированную еду, которую легко найти, но и часто поставляются в безопасной упаковке.

«В нашем исследовании тщательно отслеживались аллергические реакции на яйца, однако во время еженедельных посещений на дому опекуны не наблюдали и не сообщали об инцидентах, — добавляет Яннотти. — Яйца кажутся жизнеспособным и рекомендуемым источником питания для детей в развивающихся странах».

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