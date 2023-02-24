«Я дал ему послушать перехват разговоров российских военных — он побледнел, потом стал красным» 1 24.02.2023, 15:27

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Глава пограничной службы Украины рассказал о последней встрече с лукашенковским генералом.

Глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью «Украинской правде» рассказал, ожидали ли они наступление с территории Беларуси, и описал последнюю встречу с председателем погранкомитета Беларуси генерал-лейтенантом Анатолием Лаппо.

Глава пограничной службы Украины сказал, что они понимали, что вторжение будет и с территории Беларуси, по чернобыльскому направлению.

«С территории Беларуси они могли войти не как российская армия, а с шевронами Беларуси, в белорусской форме».

21 февраля Дейнека письменно проинформировал все высшие органы о том, что война будет. Он полагает, что дата вторжения переносилась, так как враг ждал.

«Военнослужащие российских войск, находившиеся на территории Беларуси «на учениях» так называемых, начали звонить своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля.

Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было четко понятно, что до вторжения оставались считанные дни».

19 февраля он встречался с председателем Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолием Лаппо.

«Я довел ему нашу информацию, попросил передать ее самоназванному «президенту» Лукашенко, тем более, что тот также является пограничником. Лукашенко же проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР. Поэтому он должен был понимать, что пограничники должны предотвращать нарушение границы, а не устраивать и содействовать ему.

Мой коллега заверил, что этого точно не может быть. Но по его реакции я видел, что он врет. Это была последняя встреча и последний разговор с ним.

Я дал ему послушать кое-какие материалы, перехват разговоров российских военных. Он побледнел, потом стал красным, потом зеленым, обещал, что доложит в этот же вечер Лукашенко. Ну, а дальше мы уже видели, что происходило».

Дейнека ответил, готовы ли они к наступлению со стороны Беларуси, если оно все же случится.

«Давайте честно: никакие фортификационные сооружения не смогут полностью остановить врага. Они смогут приостановить и замедлить темпы его наступления. Вот с этой целью они и строятся. Чтобы в то время, когда враг подойдет к нашим фортификационным сооружениям и будет вынужден провести соответствующую работу, мы могли наносить по нему удары и срывать его планы.

Если взять то, что сделано за этот год, то мы гораздо лучше готовы к возможному повторному вторжению с территории Беларуси, причем в любом направлении», — говорит он.

Глава пограничной службы поделился, что на сегодня не видит угрозы со стороны Беларуси.

«Если вы попросите дать гарантию, что этого не произойдет, то я не могу. Потому что я не понимаю, что будет через две недели. <…> Но по состоянию на сегодня нет у них там имеющихся сил для того, чтобы успешно провести наступательную операцию на наше государство. Если они попытаются из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся, никаких сомнений нет».

Дейнеко не исключает, что это наращивание напряженности на границе — маневр для отвлечения внимания.

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