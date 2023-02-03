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SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink

  • 3.02.2023, 2:04
SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink

Сейчас на орбите находятся более 3,8 тысяч спутников.

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершила очередной запуск спутников системы Starlink в космос. Об этом говорится в Twitter-аккаунте SpaceX.

На этот раз компания вывела на околоземную орбиту еще 53 единицы.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 09:43 по киевскому времени из стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Уже через час после начала операции первая многократная степень ракеты-носителя приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.

В настоящее время на орбите находятся более 3,8 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя, однако более 3,5 тысяч аппаратов продолжают работу.

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