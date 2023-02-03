«Медведев мог убить Путина в 2011 году» 3 3.02.2023, 13:59

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Именно тогда у российского диктатора появились признаки психического расстройства.

Российский диктатор Владимир Путин сошел с ума в декабре 2011 года, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, а россияне вышли на улицы. Именно тогда у Медведева была возможность посадить своего конкурента.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал бывший разведчик РФ и сотрудник КГБ Сергей Жирнов. По его мнению, Путин психологически сломался в 2011-2012 годах.

«Его психологический слом произошел в 2011-2012 годах, когда он посадил Медведева вместо себя греть трон. Он четыре года якобы смотрел на себя со стороны... Самое страшное началось в декабре 2011 года, когда начались довольно массовые выходы на улицу, такие очень интересные, с белыми шариками, с лентами, с музыкой московской интеллигенции и бомонда против Путина. Он этого очень испугался. Он испугался еще одной вещи - он увидел, что рейтинг Медведева становится выше, чем у самого Путина, и у Медведева есть реальная возможность остаться на второй срок. Лучше Медведев, чем Путин, который вернется», - сказал Жирнов.

По словам экс-разведчика, тогда Путин понял, что больше никогда не отдаст никому свою власть. Более того, он не был уверен в том, что сможет вернуть себе власть.

«Он реально боялся за свою жизнь, потому что Медведев мог его просто посадить в Лефортово (московский следственный изолятор - ред.), закрыть и до свидания. Или - умер Путин. Сердечный приступ, человек заболел и умер, извините. Он очень сильно испугался и тогда все произошло в его голове. Он понял, что власть нельзя давать никому, вообще никому и никогда», - сказал Жирнов.

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