«Даже постоянные зрители соловьевских передач поняли, что он нуждается в лечении» 1 3.02.2023, 15:51

6,248

Владимир Соловьев

Российский режим охватила агония.

Российский диктатор Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказались про поведение хозяина Кремля:

«Агония режима во всей красе, стадия отрицания».

«Не посылаем свои танки потому, что не получилось, а так хотели! Договаривай уже до конца, фюрер. Кто уже три года лязгает гусеницами возле Польши, Литвы, Латвии?».

«Ведь прекрасно получилось, поскольку даже постоянные зрители соловьевских передач поняли, что он нуждается в лечении».

«Тот, кто убьёт Путина станет самым известным человеком в мире».

«Ничего глупее не придумал военный преступник Путин, чем прикрыться Второй мировой войной, к которой не имеет отношения. Дешевый шулер. Брехло».

«Эта гадина, напав на Украину, как-раз опозорила всех тех, кто сражался против нацизма».

«Нет закона, нет ума и Запад «виноват».

«Так опозорить страну редко кому удавалось даже в масштабах истории».

Ранее министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 перед его отправкой в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».