«Даже постоянные зрители соловьевских передач поняли, что он нуждается в лечении»1
- 3.02.2023, 15:51
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Российский режим охватила агония.
Российский диктатор Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказались про поведение хозяина Кремля:
«Агония режима во всей красе, стадия отрицания».
«Не посылаем свои танки потому, что не получилось, а так хотели! Договаривай уже до конца, фюрер. Кто уже три года лязгает гусеницами возле Польши, Литвы, Латвии?».
«Ведь прекрасно получилось, поскольку даже постоянные зрители соловьевских передач поняли, что он нуждается в лечении».
«Тот, кто убьёт Путина станет самым известным человеком в мире».
«Ничего глупее не придумал военный преступник Путин, чем прикрыться Второй мировой войной, к которой не имеет отношения. Дешевый шулер. Брехло».
«Эта гадина, напав на Украину, как-раз опозорила всех тех, кто сражался против нацизма».
«Нет закона, нет ума и Запад «виноват».
«Так опозорить страну редко кому удавалось даже в масштабах истории».
Ранее министр обороны Германии прокатился на танке Leopard 2 перед его отправкой в Украину.