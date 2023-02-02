Путин истерит из-за Leopard для Украины

Путин истерит из-за Leopard для Украины5
- 2.02.2023, 23:39
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Президента РФ пугают изображения крестов на танках.
Российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным. Ему привиделись «последыши Гитлера», которые будут воевать с РФ.
Его заявление приводят российские СМИ.
«Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты», - говорится в заявлении.
Диктатор вновь увидел «угрозы» для своей страны и заявил, что РФ снова и снова вынуждена давать отпор «агрессии коллективного Запада».
«И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - истерически заявил Путин.
Также российский диктатор пытался заверить всех, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру.