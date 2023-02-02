Путин истерит из-за Leopard для Украины 5 2.02.2023, 23:39

3,892

Президента РФ пугают изображения крестов на танках.

Российский диктатор Владимир Путин истерически отреагировал на поставки танков Leopard украинским военным. Ему привиделись «последыши Гитлера», которые будут воевать с РФ.

Его заявление приводят российские СМИ.

«Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты», - говорится в заявлении.

Диктатор вновь увидел «угрозы» для своей страны и заявил, что РФ снова и снова вынуждена давать отпор «агрессии коллективного Запада».

«И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», - истерически заявил Путин.

Также российский диктатор пытался заверить всех, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».