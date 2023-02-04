Эксперт: Путин загнал себя в ловушку 4.02.2023, 17:18

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Сам по себе Донбасс хозяину Кремля не нужен.

Если российская армия пойдет в большое наступление, о котором говорят последние месяцы, вероятнее всего, под угрозой окажутся Донбасс или Запорожье или Павлоград. Такое мнение в интервью ТСН озвучил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

«Если мы исходим из логических вещей, то в этом случае, больше всего, северное направление со стороны Беларуси наименее вероятно. Им нужно что-то делать в Донбассе. Вся социология говорит, что одна из причин, которую россияне себе уже придумали и которая для них важна, «мы защищаем народ Донбасса». Сам по себе Донбасс Путину не нужен, но из-за того, что он сам себя загнал в ловушку, он будет вынужден воевать там. И второе направление – это, безусловно, или Запорожье или Павлоград. В эту сторону других вариантов я не вижу. С моей точки зрения, ключевая точка этой войны – это Мелитополь», – рассказал он.

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